从行业痛点中寻找创新 惠普推Z2 Mini工作站

昨日，惠普在京举办了题为“简之道/惠创Z时代”的工作站战略分享会。惠普自1977年推出了专业工作站以来，距今已经有近40年的历史，经过多年的技术积累，惠普在工作站领域也在不断寻求创新...

ZD至顶网个人商用频道 12月23日 北京消息 (文/陶婧婕)昨日，惠普在京举办了题为“简之道/惠创Z时代”的工作站战略分享会。惠普自1977年推出了专业工作站以来，距今已经有近40年的历史，经过多年的技术积累，惠普在工作站领域也在不断寻求创新，并且在或送上推出新款工作站惠普Z2 Mini。惠普公司中国区个人信息产品事业部周信宏也表示，创新是惠普工作站的第一要务，创新无止境。

惠普Z2 Mini究竟有何创新之处呢?

产品源自需求 在痛点中寻找创新

任何一款产品都不是来源于凭空想象，而是切实立足于用户的需求。惠普Z2 Mini同样也是如此。

惠普公司中国区工作站事业部总经理张捷说道，根据市场调查寻找到了商务人士日常办公的三大标志性痛点，第一，桌面空间日趋缩小;第二，用户总有两台或更多显示器;第三，82%的IT经理认为设备代表公司形象。从这三大痛点中，惠普也总结出影响用户决策的三大因素，分别是生产力、灵活性以及吸引力。

而惠普Z2 Mini也是基于需求产生的产品。惠普Z2 Mini工作站是目前市场上第一款Mini型工作站，它不但外形纤薄时尚、性能强劲，且拥有各种功能。

周信宏也表示，此次推出的惠普Z2 mini是基于惠普对CAD行业痛点的深入洞察，根据他们对于性能、灵活性和安全性的特殊需求量身定制的一款工作站。

另据惠普工作站产品经理毛燕峰介绍，惠普Z2 mini的目标客户是制造、金融、OEM和教育创造者。

惠普Z2 mini关键词：时尚、小巧、性能强

下面就来看一下惠普Z2 mini的具体硬件参数信息以及创新技术：

1、 惠普 Z2 Mini工作站玲珑小巧的设计，不仅时尚而且美观;

2、 惠普Z2 mini机身高度仅为2.3英寸，尺寸较传统商务机型减小了90%;使用起来也更加灵活方便，用户可以把它放在桌面上/下、或者惠普Z系列显示器后面甚至把它挂在墙上;

3、 该机内置新一代英特尔至强处理器、 NVIDIA专业显卡，并配备了惠普Z Turbo Drive固态硬盘;

4、 能同时驱动6个外接显示器，还升级了风扇和静音冷却系统;

据了解，惠普Z2 Mini工作站于12月22日在京东商城正式开始预定。